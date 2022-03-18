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Европа

Вице-премьер Польши назвал партнёров ЕС «слабыми» и пожаловался на санкции

05:59, 21 марта 2022
Вице-премьер Польши назвал партнёров ЕС «слабыми» и пожаловался на санкции Фото: Rafał Guz / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress
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Вице-премьер Польши Пётр Глиньский заявил, что Евросоюз не оказывает материальной помощи Польше в условиях кризиса на Украине, сохраняя при этом санкции против Варшавы. Он также раскритиковал подход партнёров по союзу в отношении конфликта на Украине, он назвал страны ЕС «слабыми». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

ЕС не оказывает реальной материальной поддержки. Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, — пожаловался Глиньский.

Он добавил, что Европа не готова сражаться в случае потенциального расширения конфликта.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он пояснил, что народ Польши выступает за конфискацию, несмотря на конституционные ограничения, связанные с правом собственности. Глава правительства добавил, что Сейм проведёт все необходимые законодательные изменения, чтобы осуществить конфискацию имущества олигархов из России.

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