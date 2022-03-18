Вице-премьер Польши назвал партнёров ЕС «слабыми» и пожаловался на санкции

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Украинским водителям запретили пользоваться видеорегистраторами. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко. По его словам, запрет распространяется на автомобилистов и мотоциклистов. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, которые Геращенко приводит со ссылкой на ВСУ, запрещено снимать на видео и делать фотографии дорог общего пользования, объектов общего назначения и инфраструктуры, блокпостов, а также фиксировать расположение...