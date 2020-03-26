https://static.news.ru/photo/831e8404-6eb7-11ea-a0cd-fa163e074e61_660.jpg Кармен Кальво Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи зафиксировали заражение коронавирусом у заместителя председателя правительства Испании Кармен Кальво.

Об этом сообщили в кабмине, передаёт ТАСС.

Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус, — рассказали там.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании за сутки скончались 738 пациентов, заразившихся COVID-19. Европейская страна уже превзошла КНР, откуда началось распространение инфекции, по числу жертв коронавируса. По данным Министерства здравоохранения королевства, врачам удалось выявить 47 610 инфицированных, 3434 пациента скончались. Из больниц по выздоровлении выписаны 5367 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 3166 заражённых.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.