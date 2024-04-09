Вице-премьер ЕК признал трудности при согласовании санкций против России Вице-премьер ЕК Домбровскис: санкции против РФ становится труднее согласовать

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз в настоящее время работает над новым — 14-м по счету — пакетом санкций против России, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, вступивший на семинаре по эффективности европейских санкций. По его словам, в планах принять его весной, однако «дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными».

Доступное пространство для принятия новых мер становится все более ограниченным, дискуссии между государствами-членами ЕС становятся все более трудными, — уточнил он.

Член Европарламента от Швеции Элен Фрицзон ранее предложила маркировать происхождение нефти и газа, чтобы не допустить поставки из России. В своем обращении к Еврокомиссии она отметила, что антироссийские санкции до сих пор удается обойти, из-за чего российские топливо и нефть попадают на рынки Европы. Фрицзон подчеркнула, что обходу санкций «необходимо положить конец».

Издание The Economist до этого писало, что альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников. В материале указывалось, что санкционное давление Запада привело к тому, что три страны сплотились, поддержав идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено».