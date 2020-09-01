Вице-премьер Чехии проведёт неделю на карантине

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек, также возглавляющий Министерство промышленности и торговли страны, до конца недели будет оставаться на домашней самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердился COVID-19.
Вице-премьер контактировал с посетителем ведомства, от которого мог заразиться коронавирусом, на прошлой неделе,
Также на домашней самоизоляции находятся 13 депутатов нижней палаты чешского парламента. Все они планируют отказаться от карантина в конце недели, если тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат.
Пока анализы подтвердили коронавирус у депутата нижней палаты Карлы Шлехтовой, ранее занимавшей пост министра обороны страны.
В сообщении отмечается, что в здании парламента проводится дезинфекция помещений.
В начале августа NEWS.ru сообщал, что в Чехии выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом с апреля. 8 августа были зафиксированы 323 положительных теста COVID-19, общее число заражённых в стране на тот момент превысило 18 тысяч человек.
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