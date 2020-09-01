Вице-премьер Чехии проведёт неделю на карантине

https://static.news.ru/photo/0981986c-ec5b-11ea-ab32-fa163e074e61_660.jpg Карел Гавличек Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек, также возглавляющий Министерство промышленности и торговли страны, до конца недели будет оставаться на домашней самоизоляции после контакта с человеком, у которого подтвердился COVID-19.

Вице-премьер контактировал с посетителем ведомства, от которого мог заразиться коронавирусом, на прошлой неделе, уточняет ТАСС со ссылкой на чешские СМИ.

Также на домашней самоизоляции находятся 13 депутатов нижней палаты чешского парламента. Все они планируют отказаться от карантина в конце недели, если тесты на COVID-19 покажут отрицательный результат.

Пока анализы подтвердили коронавирус у депутата нижней палаты Карлы Шлехтовой, ранее занимавшей пост министра обороны страны.

В сообщении отмечается, что в здании парламента проводится дезинфекция помещений.

В начале августа NEWS.ru сообщал, что в Чехии выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом с апреля. 8 августа были зафиксированы 323 положительных теста COVID-19, общее число заражённых в стране на тот момент превысило 18 тысяч человек.