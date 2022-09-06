Вице-премьер Британии Рааб отказался войти в кабмин Лиз Трасс

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Вице-премьер и министр юстиции Британии Доминик Рааб

Вице-премьер и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в Twitter сообщил об отказе войти в кабмин нового премьера Лиз Трасс. В своем сообщении он поблагодарил команду минюста за тяжелую работу за последний год и пожелал удачи новому премьер-министру и ее новому кабмину. Также стало известно, что новым вице-премьером и главой Минздрава в кабинете Трасс назначена министр труда страны Терез Коффи.

Спасибо блестящей команде Минюста за всю их тяжелую работу за последний год. Удачи новому премьер-министру и её команде. Я буду поддерживать правительство с задней скамьи, — написал Рааб.

6 сентября лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

Трасс была избрана на этот пост 5 сентября. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Политик станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания она поблагодарила бывшего главу кабмина за реализацию Brexit, победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.

Ранее Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».