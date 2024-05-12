Вице-канцлер Швейцарии скончался во время турпохода Правительство Швейцарии: вице-канцлер Симонацци умер во время похода в горы

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Вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы, следует из официального заявления правительства страны. Инцидент произошел в пятницу, 10 мая, уточнили власти.

Политик во время похода потерял сознание и так и не очнулся, говорится в тексте. Конкретных причин гибели обнародовано не было.

Андре Симонацци было 55 лет. У него остались жена и трое взрослых детей, — сообщили коллеги вице-премьера.

Симонацци занимал свой пост с ноября 2008 года. Кроме того, он был спикером Федерального совета Швейцарии, возглавлял несколько отделов и президентскую службу.

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