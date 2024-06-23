Вице-канцлер Германии рискнул выдвинуть Китаю дерзкое требование Вице-канцлер Германии заявил, что Китай должен прекратить торговлю с Россией

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Китай должен прекратить поставку товаров в Россию, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек во время пресс-конференции в Шанхае. Он отметил, что посмотрел данные по торговле и увидел там возросшие показатели, передает Financial Times. По словам представителя ФРГ, КНР торгует как энергоносителями, так и товарами двойного назначения, которые «можно использовать на поле боя».

Я посмотрел на данные по торговле и увидел, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%. <...> Это должно прекратиться, — заявил Хабек.

Политик также призвал к переговорам Брюсселя и Пекина в ближайшем будущем. Вместе с тем он заявил, что тарифы Евросоюза, которые затрагивают исключительно китайские электромобили, не являются наказанием.

Ранее сообщалось, что премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером Германии. Сам Хабек подчеркнул, что не знает, почему это произошло.

Также глава КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время обсуждения Украины на встрече в Пекине выступили против применения ядерного оружия. Политики не поддержали атаки на ядерные объекты, используемые в мирных целях. Си призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую бы признавали и Москва, и Киев.