Вице-канцлер Германии пришел в мечеть в разных носках Вице-канцлер ФРГ Хабек надел разные носки при посещении мечети в Омане

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Роберт Хабек

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек появился в мечети Султана Кабуса в Омане в разных носках: один был черный, другой — темно-синий. Кадры с немецким политиком появились в Сети.

Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек доказал, что его чувство моды на высоте, во время посещения мечети Султана Кабуса. Самого Хабека это, похоже, не сильно обеспокоило, — заявила немецкий диктор на видео.

Хабек находится в оманской столице Маскате в рамках своей поездки по нескольким странам Ближнего Востока. Перед вылетом немецкий министр заявил, что намерен поддержать переговорный процесс в регионе на фоне боевых действий в секторе Газа. Хабек также планирует посетить Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

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