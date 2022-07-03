Вице-канцлер Германии предупредил о вероятных сбоях электроснабжения Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил немцев о вероятных сбоях электроснабжения

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр экономики и защиты климата Роберт Хабек

Вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о том, что в стране есть риск развития каскадных сбоев в работе коммунальных энергетических предприятий, если в будущем поставки российского газа начнут еще сокращаться, пишет Bloomberg. По его словам, за недавними понижениями количества поставляемого газа по газопроводу «Северный поток» может последовать продолжение.

Если потерпит крах одна компания или несколько, сработает эффект домино, который быстро приведет к глубокой рецессии, — утверждает Хабек.

Он отметил, что поставщики электроэнергии имеют право начать повышать цены, даже несмотря на то, что контракты уже подписаны. Но на текущий момент власти Германии рассчитывают, что от подобного шага они смогут воздержаться, потому что в противном случае произойдет резкий скачок цен для рядовых потребителей.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что погоня стран Европы за газом предстоящей зимой может привести к дефициту энергоресурсов. Европейцам, скорее всего, предстоит «драка» за голубое топливо, сказали аналитики.