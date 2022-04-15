Вице-канцлер ФРГ заявил об угрозе социуму из-за эмбарго на газ из России

Немедленное эмбарго на поставки газа из России создало бы угрозу «социальному миру» в Германии, заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. С таким сообщением он выступил в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС. Он отметил, что Берлину нужно действовать осмотрительно, взвешенно оценивать свои шаги и придерживаться их, если немецкое руководство желает «навредить» президенту России Владимиру Путину.

Кроме того, Хабек указал , что ФРГ активно ищет пути достижения независимости от поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в деле уменьшения зависимости от импорта нефти и угля из России власти страны «очень хорошо продвинулись вперёд».

Что касается газа, интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ), — добавил вице-канцлер.

Хабек также напомнил, что собственные газовые месторождения Германии с традиционным способом добычи, «по большей части исчерпаны». В стране остались запасы сланцевого газа, но его можно добывать только методом гидравлического разрыва пласта (фрекинг), а это нанесёт экологии страны значительный урон.

Ранее министр экономики Германии призвал немцев экономить электроэнергию на фоне планов правительства по сокращению зависимости от российского импорта угля, нефти и газа. Он выразил мнение, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство в стране. Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом и сократить поездки на автомобилях.