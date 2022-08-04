ВГТРК сообщила об ударе ВСУ по еще одной колонии с пленными в Донецке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по еще одной колонии в Донецкой Народной Республике (ДНР), написал корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его информации, атаке подверглась исправительная колония № 124, где, предположительно, могут находиться военнопленные.

Нанесли удар по ещё одной колонии. В этот раз под огнём 124 колония. <...> Предположительно в этой колонии так же содержат военнопленных, — написал Руденко.

По данным корреспондента, в результате инцидента есть пострадавшие.

В конце июля в ДНР сообщили об обстреле СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили еще 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара, обвинив Москву в попытке скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных. В Пентагоне допустили, что Украина «не хотела» бить по СИЗО в Еленовке и атака была непреднамеренной. В ответ на этом замминистра Минобороны РФ Александр Фомин уличил Вашингтон в «неуклюжих» попытках оправдать действия ВСУ, хотя США ранее отмечали высокую точность РСЗО HIMARS, осколки снарядов которых были найдены на месте инцидента.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что гибель военнопленных, содержавшиеся в изоляторе в Еленовке, от рук украинских солдат «абсолютно доказана». Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Украина убила своих военных.