ВГА Запорожья сообщила о втором взрыве в Бердянске Член ВГА Запорожья Рогов: в Бердянске прогремел второй взрыв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Бердянске прогремел второй взрыв за день, сообщает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в микрорайоне Слободка на окраине города. В настоящий момент о пострадавших информации нет.

В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются. Подробности позже, — написал Рогов.

Первый взрыв в Бердянске прогремел ранее в центре города возле здания местной администрации. Рогов рассказал, что взорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина, после чего произошла перестрелка. Сам Бардин был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Неделю назад, 30 августа, в Бердянске прогремел взрыв в здании гуманитарного штаба «Мы вместе с Россией». По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено в кондиционер. Представители штаба уточнили, что в результате произведенных действий жертв и пострадавших нет. Организация считает, что к взрыву причастны «сторонники украинского режима», которые «в своем бессилии продолжают „сражаться“ со своими бывшими согражданами».