ВГА Запорожья: Энергодар обесточен после обстрела Запорожской АЭС Член ВГА Запорожья Рогов сообщил, что из-за атаки ВСУ Энергодар был обесточен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Энергодаре пропало электричество после артиллерийского обстрела со стороны украинских военных, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ повредили линию электропередачи в районе Запорожской атомной станции.

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Энергодару и его окраинам. В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе АЭС, город временно обесточен, — написал Рогов.

В настоящий момент информации о пострадавших нет, она уточняется оперативными службами, сообщил член ВГА.

Утром 6 сентября в ВГА Энергодара заявили, что украинские войска сбросили с беспилотника снаряд на крышу здания паспортного стола. Уточняется, что там выдавали российские паспорта. В результате попадания поврежден кабинет приема присяги при получении гражданства РФ.

Накануне два украинских беспилотника-камикадзе были сбиты при попытке нанести удары по штабу движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре. Уточняется, что пострадавших нет, на место оперативно прибыли правоохранительные органы.

Ранее в результате очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной станции оказались поврежденными спецкорпус АЭС и емкость с дистиллированной водой. По словам Рогова, в результате атаки никто не пострадал.