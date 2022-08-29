ВГА: в Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС Глава ВГА Запорожья Балицкий: готовы принять миссию МАГАТЭ и обеспечить ей полную безопасность

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на ЗАЭС и обеспечить ей полную безопасность, заявил РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий. При этом он предположил, что украинские власти сделают все, чтобы не допустить этого визита.

Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить «режим тишины» на время пребывания миссии... Думаю, киевский режим сделает все, найдет любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать, — сказал Балицкий.

По его мнению, Киеву приезд представителей МАГАТЭ не выгоден, поскольку «нечем будет спекулировать».

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что эксперты МАГАТЭ могут посетить ЗАЭС в начале текущей недели. Даты поездки «почти определены», но детали еще прорабатываются. Делегация намерена привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.