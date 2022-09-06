ВГА: после удара ВСУ загорелся оптовый рынок в Новой Каховке В Херсонской области сообщили, что в Новой Каховке после удара ВСУ загорелся оптовый рынок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар возник во вторник на оптовом рынке в городе Новой Каховке в Херсонской области после удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. О пострадавших данных пока нет.

Удар пришелся на оптовый рынок, происходит пожар, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

ВСУ с вечера воскресенья, 28 августа, ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Местные ВГА сообщают о разрушении школ, социальной инфраструктуры, а также повреждениях жилых домов. Недавно в Новой Каховке объявляли массовую эвакуацию с рабочих мест в бомбоубежища.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ Новой Каховки был уничтожен водный элеватор украинской аграрной компании «Нибулон». Из-за обстрела начался масштабный пожар.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины предпринимают неудачные попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Однако украинская армия несет серьезные потери — в ходе боев за сутки были ликвидированы свыше 230 бойцов ВСУ, а также несколько десятков единиц техники.