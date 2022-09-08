ВГА Харьковской области рекомендовала местным жителям эвакуироваться

Фото: Andrii Marienko/AP/ТАСС

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области рекомендовала семьям с детьми покинуть на время опасные районы, в которых возобновилась боевая активность, сообщил председатель совмина Харьковской области Андрей Алексеенко. По данным совета министров, на всей линии соприкосновения ВС РФ и ВСУ в области идут бои, сообщает ТАСС. При этом в населенных пунктах местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь.

Военно-гражданская администрация рекомендует семьям с детьми на время покинуть опасные районы, — заявили в совмине Харьковской области.

Ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в Купянске и Купянском областном районе обеспечат эвакуацию женщин и детей из-за обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, солдаты ВСУ терроризируют жителей города ракетными ударами. Ганчев также добавил, что из-за постоянных обстрелов со стороны войск Украины разрушается инфраструктура населенного пункта.

До этого сообщалось, что советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра Лисичанска Андрей Скорый попали под обстрел бойцов ВСУ вблизи города. Киселев рассказал, что артиллерийские снаряды, выпущенные украинскими военнослужащими, приземлялись неподалеку, «по счастливой случайности» никто не пострадал.