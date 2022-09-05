ВГА Энергодара: ВСУ обстреляли спецкорпус Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Фрагмент стелы при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

В результате очередного обстрела украинскими военными Запорожской атомной станции оказались поврежденными спецкорпус АЭС и емкость с дистиллированной водой, написал член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спец. корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спец. корпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Рогов подчеркнул, что технологическому процессу никаких угроз нет. В настоящий момент аварийные службы занимаются устранением последствий атаки на атомной станции.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским планировал устроить провокацию с участием делегации МАГАТЭ, захватив ЗАЭС 31 августа и сделав делегатов международного агентства «живым щитом». В Минобороны отметили, что осуществить провокацию ВСУ помешали подразделения ВС РФ и Росгвардии. Представители ведомства с уважением отнеслись к позиции Гросси, решившего отправиться на станцию вопреки обстрелам и боевой активности украинской армии.