Въезжающих в Грецию россиян обязали сдавать тест на COVID на границе

Власти Греции приняли постановление, согласно которому россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус на границе. Решение опубликовали в официальной правительственной газете.

Туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде до тех пор, пока не получат результаты теста. Изменения вступят в силу в 6 утра 30 июня. В Греции считают, что эти меры снизят риск распространения коронавируса. Вводят их только в отношении граждан России. Решение распространяется на лиц старше двенадцати лет.

В Грецию можно будет въехать жителям стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, а также жителям ещё 26 стран. Перед приездом иностранцы обязаны заполнить на правительственном сайте электронную форму и указать свои контактные данные во время пребывания в стране.

Ранее власти Германии включили Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Усиление мер начнётся со вторника, 29 июня. Это означает ужесточение правил карантина при въезде в ФРГ.