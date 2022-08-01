Ветеран российской разведки назвал сроки уничтожения РСЗО HIMARS на Украине SM.News: ветеран разведки РФ Клупов предрек уничтожение РСЗО HIMARS на Украине к сентябрю

Фото: Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герой России, полковник военной разведки Рустем Клупов заявил SM.News, что поставленные ВСУ американские РСЗО HIMARS будут уничтожены к середине сентября. По его словам, о возможности этого свидетельствуют сроки уничтожения систем Harpoon.

Когда была поставлена задача [уничтожить системы Harpoon], с середины апреля до середины июля, она была выполнена. Понадобилось системе разведки и поражения нашей три месяца. Если первые удары HIMARS были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению, — подчеркнул Клупов.

Кроме того, он скептически отозвался о самих ударных возможностях этих систем. По словам Клупова, HIMARS могут нанести серьезный ущерб за счет высокоточного попадания в склад, однако при ударе по войскам или инфраструктурным сооружениям ущерб будет сравнительно незначительным. Об этом свидетельствуют удары HIMARS по мостам.

Ранее офицер зенитных войск из группировки «О» заявил, что российские силы ПВО в ходе спецоперации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, признав, что это оказалось «нелегкой задачей». Военнослужащий указал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» на данный момент является лучшим средством ПВО.