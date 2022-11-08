Ветеран разведки США назвал умным распределение новобранцев в зоне СВО Ветеран разведки США Риттер: Россия умно распределила новобранцев в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Россия умно распределила новобранцев, прибывших в войска в зону специальной военной операции (СВО) РФ на Украине после частичной мобилизации, считает экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По мнению американского ветерана, подобный постепенный ввод новобранцев в российские войска поможет ускорить процесс их адаптации, когда уже более опытные бойцы будут делиться с мобилизованными новичками своими военными навыками и знаниями, сообщает «ПолитРоссия».

В зоне СВО развернуто примерно 80 тысяч мобилизованных, они были включены в существующие подразделения. Проще говоря, новобранцы усилили дивизии, полки и батальоны, которые там уже находились. Это было очень умно, — пояснил Риттер.

Он также отметил, что таким образом сохраняется и в то же время укрепляется командное взаимодействие в армии России, в результате чего «русские становятся сильней».

Кроме того, на полигонах формируются резервные подразделения, которые, по словам Риттера, будут развернуты в зоне СВО, а это, в свою очередь, окончательно изменит правила игры в пользу России. «У России есть преимущество по всем направлениям, как военно-стратегическое, так и экономическое», — заключил Риттер.

4 ноября генерал армии запаса Владимир Болдырев рассказал, что граждане России, которые будут призваны в рамках осеннего призыва на срочную службу, должны стать умелыми специалистами для пополнения резервов российской армии. Он напомнил, что срочники не будут призываться на фронт в рамках частичной мобилизации.