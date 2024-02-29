Ветеран разведки США назвал четыре города, с которыми попрощается Украина Эксперт Риттер: Украина рискует потерять Харьков, Одессу и Николаев

Фото: МО РФ

Боевые действия на Украине вряд ли прекратятся, пока под контроль России не перейдут еще как минимум четыре крупных города, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. По его словам, речь идет о Харькове, Николаеве, Днепропетровске и Одессе.

Появляется все больше признаков, что этот вооруженный конфликт не кончится, пока Одесса, Днепропетровск, Харьков и Николаев не станут российскими, — сказал Риттер.

Эксперт уверен, что уже к лету текущего года Украина потеряет порядка 20% территории. Этого не избежать, если не Киев прекратит слушать западные правительства, уверен бывший разведчик.

Ранее военный эксперт Борис Рожин допустил, что российские войска уже до конца недели могут завершить зачистку Орловки и Тоненького, а также «дожать» противника в Бердычах. По его словам, это приведет к взлому второй линии обороны Вооруженных сил Украины и создаст возможности для дальнейшего продвижения ВС России.

При этом глава ДНР Денис Пушилин отметил, что с оптимизмом смотрит на ситуацию в Донбассе, где российские войска продолжают оттеснять противника.