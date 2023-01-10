Ветеран оценил влияние поставок Киеву западных вооружений на ход СВО Ветеран Дандыкин: поставки западного оружия Украине замедлят, но не повлияют на ход СВО

Фото: Spc. Michael Baumberger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевая машина пехоты Bradley

Ветеран боевых действий Василий Дандыкин высказал мнение, что западное вооружение, поставляемое Украине, может замедлить процесс проведения спецоперации ВС РФ, но не повлияет на ее ход. Военный эксперт в эфире «Радио 1» выразил уверенность, что вся техника из стран Запада будет уничтожена. Дандыкин считает, что надежды ВСУ на продвижение после наступления морозов не оправдываются. Кроме того, по мнению эксперта, Украине не удержит оборону Соледара, несмотря на попытки укрепить ее тысячами бойцов.

Обстановка в зоне СВО напрягает хозяев киевского режима. Все успехи российских войск становятся для них костью в горле. В связи с этим пошли разговоры о предоставлении Украине танков Leopard и новых БТР, однако все это лишь замедлит процесс проведения специальной военной операции, но не изменит ее ход. Иностранная техника будет уничтожена, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что «недалек тот день», когда украинская оборона Соледара «посыплется». По его словам, взятие города, в котором сосредоточены узловые железные и грунтовые дороги, даст ВС РФ перспективы на успехи в направлении Артемовска и Марьинки. Дандыкин отметил, что Россия стремится избежать потерь, войска действуют комплексно и скоординировано, пользуясь поддержкой артиллерии. Он также высоко оценил работу танкистов.

Ранее газета Politico сообщила, что Франция и Польша подталкивают Германию к передаче ВСУ танков Leopard, однако ФРГ пока колеблется. Тем временем США изучают целесообразность предоставления Украине боевых машин Stryker, а Великобритания рассматривает возможность отправки танков Challenger 2.