Ветеран НАТО рассказал о «секретном оружии» России против ВСУ Экс-офицер НАТО Атламазоглу: наступление ВСУ замедляют растительность и мины

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Плотная растительность на юге Украины стала «секретным оружием» российских войск, замедляющим наступление ВСУ, написал офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу в статье, опубликованной 19FortyFive. Он отметил, что ВС РФ организовали умелую оборону, использовав преимущества местности.

Ветеран НАТО пояснил, что в условиях теплого и влажного лета рост трав и кустарников ускоряется, и это затрудняет ВСУ использование бронетехники для своего продвижения и прорыва обороны российских войск. Кроме того, растительность скрывает мины, которые служат еще одним препятствием для наступления.

На кадрах боевых действий можно увидеть, как украинские военные наступают на противопехотные мины, потому что не видят их из-за зарослей, — написал Атламазоглу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и займет много времени из-за нехватки бронетехники и плотного минирования территорий. Он также отметил, что в операции задействованы не все украинские бригады.

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявил о нехватке боеспособных солдат в рядах украинской армии. Он отметил, что ВСУ несут серьезные потери на фронте. По словам Макгрегора, остались только «поляки, сражающиеся в украинской форме», и лишь несколько подразделений, готовых пойти в новую атаку.