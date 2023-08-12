Экс-агент MI6 рассказал, почему на Украине не будет бесполетной зоны Экс-агент MI6 Крук: бесполетная зона на Украине втянет Запад в войну с Россией

Фото: МО Украины

Украина напрасно рассчитывает на помощь Запада в вопросе создания эффективной системы противовоздушной обороны, заявил британский дипломат, экс-агент MI6 Аластер Крук. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он уточнил, что страны НАТО слишком боятся вооруженного столкновения с Россией, чтобы пойти навстречу Киеву в формировании бесполетной зоны.

Бесполетной зоны над Украиной сейчас нет, потому что создать ее невозможно — это втянет нас в войну с Россией, — объяснил эксперт.

Ранее в США утвердили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы к зенитным ракетным комплексам Patriot и NASAMS. Кроме того, в Пентагоне заявили о планах передать Киеву четыре ЗРК NASAMS, предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на этом фоне заявлял, что ударные ресурсы российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать все атаки.

Военный эксперт Василий Дандыкин также отметил, что ВСУ пытаются объединить в систему ПВО различные виды вооружения, и это является для украинских войск серьезной проблемой.