Ветеран «Альфы» рассказал, чем занимаются спецназовцы НАТО на Украине Ветеран «Альфы» Гончаров: большинство натовских спецназовцев на Украине не идут в бой

Фото: Karolis Kavolelis/imago-images.de

Спецназовцы НАТО не идут в атаку против ВС РФ напрямую, большинство из них обслуживает украинскую технику, предположил в разговоре с NEWS.ru президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. При этом он отметил, что есть отдельные натовские бойцы, которые приехали на Украину за адреналином и деньгами и могут быть среди участников боевых действий.

Уверен, что эти 97 или 100 натовских спецназовцев занимаются на Украине обслуживанием спецтехники, машин, оружейных систем ВСУ. Они не идут в лобовые атаки с автоматом наперевес против ВС РФ, кроме отдельных персонажей, приехавших на Украину за адреналином и деньгами. Надо понимать, что Украине не хватает своего личного состава, обученного на Западе, для обслуживания западной техники, им нужны наемники в том числе для давно рекламируемого контрнаступления ВСУ, — сказал ветеран антитеррора.

Он подчеркнул, что натовские спецназовцы также курируют работу штабов и занимаются разработкой боевых операций ВСУ.

После событий 2014-го Украина встала под флаг всего НАТО, под флаг США и с того времени является страной наемников, которая за деньги НАТО кладет жизни своих граждан, — добавил Гончаров.

Ранее британский полковник в отставке Глен Грант заявил, что ВСУ за время конфликта совершали и до сих пор совершают ошибки, которые влияют на их успехи и приводят к напрасной гибели солдат.

Грант с 2010 года работал на Украине помощником в делах обороны. Он считает, что ВСУ не хватает современной военной культуры, принципом которой является «важность каждой жизни». Сейчас солдатами управляют люди, которые «еще несколько недель назад были гражданскими лицами». В самой армии главенствует правило «я — начальник, ты — дурак», рассказал военный эксперт.