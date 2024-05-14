Ветеран «Альфы» оценил возможности Киева подорвать «Северные потоки» Ветеран «Альфы» Гончаров: Украина навряд ли могла подорвать «Северные потоки»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев навряд ли мог подорвать «Северные потоки», считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что для этого нужны были большие вложения и технические возможности, которых у ВСУ нет. По его мнению, сейчас Украина просто «путает следы».

Мне кажется, что те средства и профессионалы, которые были и остаются на Украине, не способны были совершить такую крупномасштабную диверсию. Для того чтобы подорвать «Северные потоки», нужны очень большие вложения и огромные технические прибамбасы. На мой взгляд, Украина, как и всегда, путает следы, — пояснил эксперт.

По словам ветерана «Альфы», амбиции украинских властей уменьшаются из-за неудач в зоне специальной военной операции. Он считает, что в связи с этим в Киеве пытаются раскачать любую ситуацию, чтобы повысить свою значимость. Гончаров добавил, что пока нет никакой точной информации о подрыве «Северных потоков».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у Москвы нет механизмов по обмену данными о подрывах «Северных потоков» с Киевом. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявления украинского политика Андрея Деркача о том, что установлены личности всех украинцев, которые участвовали в прикрытии диверсии на газопроводах. По его мнению, Швеция и Дания должны обратить «пристальное внимание» на эти сведения, если они могут представлять ценность.