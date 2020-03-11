https://static.news.ru/photo/a4a83ace-6440-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оказалась под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Формально решение ещё не принято, но предупреждение о возможной отмене уже опубликовано, — передали в пресс-службе слова Слуцкого.

Весенняя сессия должная пройти в Страсбурге с 20 по 24 апреля.

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз «коронавирус», является удовлетворительным. Как сообщили в региональном Минздраве, пациенты чувствуют себя нормально и находятся в изолированных боксах медучреждений.