«Весь мир должен узнать»: в Запорожье докажут атаки ВСУ на ЗАЭС Член ВГА Запорожья Рогов заявил о готовности доказательств атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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Власти Запорожской области завершили сбор данных, указывающих на причастность украинских военных к обстрелу атомной станции, сообщил в беседе с РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Он заявил, что в ближайшее время все доказательства будут переданы в ООН.

Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции, — высказался Рогов.

Также он заверил, что в случае необходимости власти Запорожья готовы предоставить заключения баллистической экспертизы и непосредственно сами осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции. Представитель ВГА не сомневается в том, что снаряды были выпущены именно украинскими военными.

Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Москвы и Киева ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее Зеленский после трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гутерришем во Львове заявил, что ООН должна обеспечить безопасность атомной станции, её демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.