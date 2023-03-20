Верующим закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре УПЦ: власти Украины с 21 марта закроют доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

С 21 марта будет закрыт доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил руководитель просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент. Ограничение вводится в связи с тем, что Минкультуры Украины создало комиссию для проверки сохранности культурных ценностей.

Сегодня, 20 марта, пришло письмо от руководства <...> на адрес самого монастыря Киево-Печерская лавра с сообщением о том, что с завтрашнего дня с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен, — говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Климент отметил, что срок работы комиссии в письме не обозначен. По этой же причине будет прекращен доступ к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских. Там не будут проводиться молитвы, богослужения и другие духовные мероприятия.

10 марта и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, комметируя происходящее, заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Он также добавил, что монахи намерены до последнего отстаивать свои права и святыни.