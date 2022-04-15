Вертолёты Росгвардии уничтожили группу диверсантов в тылу на Украине

Группу диверсантов и три единицы военной техники уничтожили вертолётчики Росгвардии в тылу вооружённых сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Там также уточнили, что вертолётные подразделения ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач.

Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлёт к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооружённая группа противника, а также три единицы военной техники, — говорится в сообщении Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что вертолётчики ежедневно отправляются на выполнение служебно-боевых задач. Летая на малых высотах, они получают возможность более точно распознавать замаскированные позиции противника. Подобные полёты требуют высокой внимательности всего экипажа, а также наличия быстроты реакции при изменениях обстановки.

Ранее Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения военной техники вооружённых сил Украины. Ликвидация военной техники была проведена высокоточными ударами с российских вертолётов Ка-52. Лётчики действовали парами и наносили удары ракетами по позициям украинских военных, которые пытались замаскироваться в лесу.

В настоящее время российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».