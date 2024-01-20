Вертолет Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на Сватовском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударно-штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» из состава воздушно-космических сил успешно уничтожил технику и живую силу противника на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил Российской Федерации уничтожил технику и живую силу противника на Сватовско-Кременском направлении в зоне специальной военной операции, — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что экипаж вертолета использовал естественный рельеф местности, чтобы приблизиться на максимально близкое расстояние на предельно малой высоте. После применения авиационных средств поражения с кабрирования, летчики осуществили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ под Кременной. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение намеченных целей. После выполнения задачи группа вернулась на аэродром вылета.