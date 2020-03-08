https://static.news.ru/photo/f9ce02d6-6215-11ea-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com

Материалы нидерландского журналиста об отсутствии ракетных комплексов «Бук» в районе крушения авиарейса MH17 привлекли внимание, их могут добавить в дело о катастрофе, передаёт РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что денежную компенсацию намерены получить 84 родственника жертв крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе. Также 42 близких погибших в авиакатастрофе хотят выступить в суде, 82 — обратиться к инстанции в письменном виде.

Один их фигурантов дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою вину. Об этом заявила в понедельник адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого в судебном процессе. Пулатов — единственный из четырёх подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе.