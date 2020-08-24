Верка Сердючка кулаками поприветствовала Зеленского на улице

https://static.news.ru/photo/dae3262a-e5f6-11ea-9f88-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/v_serduchka

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, встретился на одной из улиц Киева со своим давним знакомым Владимиром Зеленским.

Президент Украины шёл по улице в окружении телохранителей. На кадрах, которые Данилко опубликовал на своей странице в Instagram, видно, как глава государства расплывается в улыбке, идя навстречу к артисту. В какой-то момент певец и бывший актёр начали здороваться с помощью кулаков.

Как писал ранее NEWS.ru, украинский артист Андрей Данилко не стал отрицать, что выступает на вечеринках, которые устраивают богатые россияне. При этом он подчеркнул, что с концертами в Россию его не зовут, поскольку знают, что не поедет, а соглашается он выступать только в Европе.