Верка Сердючка кулаками поприветствовала Зеленского на улице

Певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, встретился на одной из улиц Киева со своим давним знакомым Владимиром Зеленским.
Президент Украины шёл по улице в окружении телохранителей. На кадрах, которые Данилко
Как писал ранее NEWS.ru, украинский артист Андрей Данилко не стал отрицать, что выступает на вечеринках, которые устраивают богатые россияне. При этом он подчеркнул, что с концертами в Россию его не зовут, поскольку знают, что не поедет, а соглашается он выступать только в Европе.
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