Верховный суд Украины решил судьбу Свято-Николаевского собора в Кременце Минкульт Украины: ВС обязал УПЦ отдать Свято-Николаевский собор заповеднику

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Верховный суд Украины подтвердил решение апелляционного суда об обязательстве Украинской православной церкви (УПЦ) передать Свято-Николаевский кафедральный собор в Кременце в Тернопольской области местному историко-архитектурному заповеднику, сообщает Министерство культуры и информационной политики страны. Речь идет о соборе с древними кельями, расположенном на площади почти в две тысячи квадратных метров.

Верховный суд подтвердил постановление Западного апелляционного хозяйственного суда от 2 октября. Тогда апелляционный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Тернопольской области от 15 июня, обязавшего религиозную общину «Приход Святителя Николая» вернуть Николаевский собор с кельями XVI-XVII веков общей площадью 1756 кв. м, что в Кременце, Кременецко-Почаевскому историко-архитектурному заповеднику, — отмечается в сообщении министерства.

В украинском ведомстве ранее уверяли, что верующие незаконно использовали собор. Минкульт подал иск с требованием освободить помещения, которые признаны памятником архитектуры национального значения. Власти Украины в последние годы активно притесняют УПЦ, однако ее прихожанами в стране до сих пор остаются не менее 5-6 млн человек.

Ранее представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сообщил NEWS.ru, что действия Киева в отношении УПЦ являются настоящим варварством. До этого стало известно, что сотрудники СБУ с бронетехникой ворвались с обысками в Почаевскую лавру и духовное училище Кременца в Тернопольской области. Кипшидзе отметил, что градус ненависти и беззакония, с которым приходится мириться верующим, растет. Все обвинения, которые в их адрес выдвигают власти, являются абсолютно надуманными, добавил он.