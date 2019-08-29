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В Верховной раде Украины создана коалиция: она состоит всего из одной фракции, которую представляет пропрезидентская партия «Слуга народа».

В общей сложности в новом парламенте сформировано пять фракций. Часть депутатов предпочли внефракционный статус.

Меньше всего народных избранников объединил «Голос» — 17 нардепов. Немногим меньше у депутатской группы «За будущее» — 23 человека. «Европейская солидарность» состоит из 27 парламентариев. «Батькивщина» насчитывает 28 депутатов. «Оппозиционная платформа — за жизнь» объединила под своим крылом 44 депутата.

«Слугами народа» предпочли стать 254 народных избранника. При этом для формирования коалиции было достаточно простого большинства от конституционного состава Рады, то есть 226 человек.

По закону, коалиция должна быть создана в течение месяца со дня открытия первого заседания, в данном случае — до 29 сентября. Однако депутаты смогли соорганизоваться уже на старте работы.

Верховная рада нового созыва, как писал News.ru, начала работу 29 августа. Открыл первое заседание спикер предыдущего состава Андрей Парубий.