https://static.news.ru/photo/c621344a-ca7a-11e9-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: mfa.gov.ua

Верховная рада Украины утвердила на должность министра иностранных дел страны Вадима Пристайко. Его кандидатуру поддержали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В мае 2019 года лидер Незалежной Владимир Зеленский назначил чиновника, который ранее представлял Киев при НАТО, замглавы своей администрации, передаёт портал 112.ua .

С 2014 по 2017 год Пристайко занимал пост замминистра МИД государства Павла Климкина. В 2017-м году он возглавил миссию Украины при НАТО.

Ранее News.ru сообщал, что правительство Незалежной возглавит Алексей Гончарук, предложенный на этот пост Зеленским. Это решение поддержали 290 депутатов Верховной рады.