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Верховная рада не признала выборы в Госдуму

14:40, 22 сентября 2021
Верховная рада не признала выборы в Госдуму Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В украинском парламенте не признают законность выборов в российскую Госдуму и призывают международное сообщество дать оценку «фактам незаконного голосования». К выборам были привлечены граждане Украины с незаконно выданными паспортами РФ, которые для участия в голосовании «неконтролируемо» пересекали границу между странами, признанную международным сообществом. Об этом говорится в постановлении, принятом в среду, 22 сентября.

В заявлении Верховная рада Украины признаёт такие выборы незаконными, а Государственную думу Российской Федерации — нелегитимной и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования, — отмечается в документе.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила NEWS.ru, что для Киева непризнание российских выборов — дело принципа. По её словам, Украина также не признаёт российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее стало известно, что после выборов 17–19 сентября в Госдуму и региональные парламенты в Совете Федерации ожидается плановая смена представителей нескольких регионов. В состав верхней палаты войдут 11 новых сенаторов от «Единой России».

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