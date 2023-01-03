Верховная рада удалила твит о Бандере после осуждения со стороны Польши

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Верховная рада Украины удалила сообщение в Twitter к 114-й годовщине со дня рождения лидера национального движения Степана Бандеры после предупреждений из Варшавы, заметил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик. По его словам, Варшава не приветствует чествование человека, «устроившего геноцид поляков», передает TVP Info.

Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Я хочу прояснить, что польское государство не принимает чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убивших десятки тысяч поляков на Волыни, — сказал Мулярчик.

Он добавил, что Польша поддерживает Украину и Киев должен уважать это, в связи с чем вопросы о прошлом следует урегулировать.

Накануне возмущение прославлением Бандеры на Украине выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пообещал, что при первой же встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем напомнит ему о позиции Варшавы по этому вопросу. Он добавил, что украинские власти восхищаются человеком, который был «идеологом преступных времен».

В октябре депутат Верховной рады Софья Федина заявила, что сельсовет поселка Тывров Винницкой области решил переименовать улицу, названную в честь идеолога украинского национализма Степана Бандеры. Местные власти дали улице новое название — Логанская.