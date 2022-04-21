На Украине продлили военное положение

Верховная рада продлила военное положение на Украине с 25 апреля ещё на 30 суток, сообщил украинский депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко. Таким образом, военное положение в стране будет действовать как минимум до 25 мая.

Рада продлила действие военного положения в Украине с 05:30 25 апреля ещё на 30 суток, — написал он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля внёс в Верховную раду законопроект о продлении военного положения в стране. По его словам, этот шаг необходим для юридического обеспечения обороны Украины.

24 февраля, с началом спецоперации РФ на Украине, Зеленский по итогам экстренного заседания Совбеза объявил военное положение в стране. Позже, 26 марта, украинский лидер продлил его ещё на 30 дней. Соответствующий закон был опубликован на сайте Верховной рады.