Верховная рада прекратила депутатские полномочия Медведчука

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Виктор Медведчук

Верховная рада приняла постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий нескольких оппозиционных политиков, в том числе Виктора Медведчука, сообщило издание «Страна.ua». Уточняется, что аналогичная мера была принята в отношении Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

По информации издания, за решение проголосовали 300 депутатов. В текстах соответствующих постановлений, опубликованных на сайте парламента, говорится, что полномочия парламентариев прекращаются в связи с лишением их гражданства Украины.

10 января, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Деркача, Козака, Кузьмина. По словам главы страны, «это не последние такие решения».

Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан. В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в результате обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев освободил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может ничего рассказать по поводу наличия российского гражданства у Виктора Медведчука, а также трех других депутатов Верховной рады.