https://static.news.ru/photo/f3abefc2-5e27-11ea-898f-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: KabminUA/facebook.com

Депутаты Верховной рады поддержали отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины.

За это проголосовали 353 депутата при необходимых 226.

Ранее в Сети появились аудиозаписи якобы с заседаний правительства. На них мужчина заявляет, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов», сам говоривший называет себя «профаном в экономике». Журналисты утверждают, что голос на записи принадлежит Гончаруку.

Как писал NEWS.ru, репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в прессе информацию о вероятном назначении бизнесмена Сергея Тигипко новым премьер-министром страны. Лидер страны заявил, что обсуждает должности в правительстве с разными кандидатами, в том числе он говорил с Тигипко.