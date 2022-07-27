Верховная рада одобрила назначение нового генпрокурора Украины Верховная рада одобрила назначение Андрея Костина на должность нового генпрокурора Украины

Фото: Стрингер/РИА Новости

Верховная рада проголосовала за назначение генеральным прокурором Украины депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора. За соответствующее решение высказались 299 народных депутатов Украины.

Парламент поддержал назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора, — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении нового генерального прокурора Украины, выдвинув на эту должность кандидатуру депутата от партии «Слуга народа», главы правового комитета Андрея Костина. До этого глава государства отстранил от должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Также был снят с должности главы СБУ Иван Баканов. В офисе украинского лидера сообщили, что такие меры не означают их увольнения: в отношении руководителей ведомств проведут служебные проверки, после чего будет принято решение об их дальнейшей работе.