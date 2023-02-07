Верховная рада назначила нового главу СБУ Верховная рада назначила Василия Малюка новым главой СБУ

Фото: СБУ

Василий Малюк

Верховная рада приняла решение о назначении и. о. руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка главой спецслужбы, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко. Предыдущий глава спецслужбы Иван Баканов был отстранен от исполнения обязанностей за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомства.

Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины, — написал Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к моменту отстранения Баканова от должности было зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных органов. По его словам, соответствующим лицам сообщено о подозрении в 198 уголовных делах.

Глава государства отметил, что более 60 сотрудников прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против нашего государства». Зеленский отметил, что такой массив преступлений против нацбезопасности государства, а также связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России заставляют задать «очень серьезные вопросы» руководителям ведомств.