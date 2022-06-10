Верхом на гаубице: Макрон пообещал поставить тяжёлое вооружение на Украину Макрон собщил Зеленскому о готовности к поставкам тяжёлого вооружения на Украину

Фото: Vincent Isore/imago-images.de/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Франция подтвердила готовность продолжать поставки на Украину тяжёлого вооружения. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора президента страны Эммануэль Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Французский лидер поинтересовался у президента Украины о потребностях в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Макрон сказал, что Франция остается мобилизованной для удовлетворения этих потребностей, в том числе в тяжёлом вооружении, — сообщается в коммюнике.

В свою очередь, радиостанция Europe 1 со ссылкой на информированные источники сообщила, что власти Франции намерены передать Украине шесть 155-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий Caesar. Анонс данного события может совпасть с визитом президента Макрона в Киев. По данным радиостанции, таковой может состояться уже в ближайшие недели.

Небольшие объёмы поставок гаубиц объясняются их небольшим количеством в арсенале французской армии. При этом изготовление одного Caesar занимает около года.

Первые шесть орудий Париж передал Киеву в конце апреля. Данный вид вооружения способен поразить цель на расстоянии до 40 километров.

Ранее Макрон не исключил возможности личной поездки в Киев. В интервью французской газете Le Figaro глава республики также высказался о готовности увеличить финансовую и военную поддержку Украины.