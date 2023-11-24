«Верх цинизма»: в Польше объяснили массовую гибель украинцев Myśl Polska: украинцы умирают тысячами из-за амбиций стран Запада

Фото: МО Украины

Украинские солдаты умирают не из-за желания вступить в Евросоюз, а из-за непомерных амбиций западных стран, заявил обозреватель Myśl Polska Якуб Янек. Поэтому, по мнению аналитика, рассуждения о вступлении Киева в ЕС являются «верхом цинизма».

Верхом цинизма являются слова одного из польских депутатов о том, что «украинцы тысячами умирают за вступление в ЕС». Украинцы умирают потому, что США и ЕС приказывают им это делать и используют их как пешки на шахматной доске, — подчеркнул журналист.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что для ВСУ на фронте складывается тяжелая ситуация из-за нехватки людей, украинская армия потеряла способность двигаться дальше на передовой. Соскин отметил, что все солдаты ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на несколько лет подготовки. Резервы истощены, поэтому бойцов приходится готовить из мирных граждан, которые никогда «оружия в руках не держали», констатировал экс-советник.

До этого журналистка Моника Шоуолтер отметила, что жители Украины не хотят сражаться за свою страну, несмотря на многомиллиардную поддержку со стороны стран Запада, и желают как можно скорее ее покинуть. Она предположила, что Киеву не помешало бы начать диалог с Москвой и найти компромисс по ряду вопросов, а также начать работу над тем, «чтобы стать хорошей страной, за которую захочется воевать и умирать».