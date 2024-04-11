Вереницы скорых тянутся к попавшей под удар казарме подо Львовом РИА Новости: много скорых едут к казарме подо Львовом после прилета

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ходе ударов по Украине поражены места дислокации ВСУ в Львовской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, пять ракет также ударили по городу Стрый во Львовской области Украины, одна из них попала в ТЭЦ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В подконтрольной Украине части Запорожской области удар пришелся по месту дислокации ВСУ. Зафиксирован прилет по казарме на окраине Львова. К месту удара направлено много машин скорой помощи.

В поселок Эсхар в Харьковской области попало восемь ракет, прекратили работу ГРЭС-2 и ТЭЦ-2. Удар нанесен по ТЭЦ в Бурштыне, которая питает Ивано-Франковскую и соседние области Украины. По словам Лебедева, другая атака пришлась по окрестностям Киева, предположительно, удар нанесен по Трипольской ТЭС.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России начнет операцию по взятию Одессы и Харькова до конца лета 2024 года. Он не исключил, что оба города войдут в санитарную зону ВС РФ для предотвращения попыток ВСУ атаковать территорию РФ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели и силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.