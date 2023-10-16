Восемь верблюдов сбежали из цирка в Зальцбурге и отправились на вокзал Восемь сбежавших из цирка верблюдов перегородили дорогу водителям в Зальцбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь верблюдов в ночь на 16 октября сбежали из цирка в австрийском Зальцбурге из-за сбоя, возникшего в системе энергоснабжения, сообщает телеканал OE24. Животных поймали на улице, когда они двигались по дороге в сторону вокзала. Верблюды помешали водителям беспрепятственно продолжить путь.

Телеканал сообщил, что из-за временного отсутствия электроэнергии в цирке животные покинули вольеры и отправились по улице Ландесштрассе в направлении вокзала. Хозяева поймали верблюдов спустя 15 минут и при помощи полицейских вернули животных в цирк.

Ранее слон и жираф попали на видео во время бегства со съемочной площадки на окраине Рима. Животных привезли в одну из киностудий для проведения съемок, но те вырвались на свободу. Местные жители в шутку назвали произошедшее тизером к новой части мультфильма «Мадагаскар».

До этого сотрудники полиции Берлина и Бранденбурга на протяжении двух дней безрезультатно пытались поймать львицу в общине Клайнмахнов к юго-западу от столицы. Когда стражи порядка подключили к операции специалистов, выяснилось, что попавшее на фото животное — кабан.

Местный бургомистр Михаэль Грубер признал ошибку полицейских, после чего объявил об их возвращении к штатному режиму работы. Чиновник назвал операцию по поимке дикого животного разумной и оправданной.