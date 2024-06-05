Венгрию возмутили намерения Евросоюза относительно России Сийярто: Венгрия возмущена идеей ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петер Сийярто

Будапешт возмутили планы Евросоюза ввести пошлины на экспорт энергоносителей из России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, которые приводит РИА Новости, Венгрия не согласна с любыми рестрикциями, учитывая текущую стоимость электричества.

Сейчас в Европе есть попытки ввести «защитные пошлины» на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран, — сказал он.

Ранее губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своей энергетической политикой финансирует опосредованную войну России против США. По его словам, речь идет о «нефтяных деньгах», получаемых Москвой из-за деятельности американского лидера. Кроме того, как отметил глава штата, нанес ущерб национальной экономике, опустошив стратегический нефтяной резерв государства.

Бергам объяснил, что ценообразование того или иного продукта зависит от цен на энергоносители, которые сильно выросли в США. Кроме того, как отметил губернатор, власти страны «убивают» рабочие места, предоставляя их другим государствам.