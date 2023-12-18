Венгрию захотели лишить права голоса в ЕС ради Украины FT: члены Евросоюза хотят лишить Венгрию права голоса ради помощи Украине

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Страны Европейского союза изучают возможность лишить Венгрию права голоса для заключения соглашения о финансовой помощи Украине, сообщает газета Financial Times. При этом, по информации издания, многие европейские лидеры настороженно относятся к этой идее.

Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса, — говорится в статье.

Как отмечается в материале, Евросоюз может применить статью 7 договора о ЕС 2007 года, согласно которой страну можно лишить права голоса, если она нарушила европейское законодательство. При этом процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС. Однако, по данным газеты, у Венгрии больше нет гарантированного защитника, учитывая прошедшие в Польше выборы. Как говорится в материале, венгерскому премьер-министру Виктору Орбану хотят показать «настоящую цену» изоляции внутри Евросоюза, чтобы он изменил свое мнение относительно поддержки Киева.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия отказывается поддерживать выделение средств из бюджета ЕС на помощь Украине, поскольку у организации «нет денег». По его словам, Будапешт будет блокировать все решения, которые подразумевают финансовую поддержку Киева.