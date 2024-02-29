Венгрия захотела ухода фон дер Ляйен с поста главы ЕК Сийярто: Венгрия хочет ухода фон дер Ляйен с поста главы Еврокомиссии

Фото: Ursula Gertrud von der Leyen/Global Look Press

Власти Венгрии хотели бы, чтобы Урсула фон дер Ляйен покинула пост председателя Еврокомиссии, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, которые приводит ТАСС, решения главы ЕК лишь ухудшают ситуацию в Евросоюзе.

Что касается главы ЕК, то, поскольку безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились, было бы хорошо, если бы уже вскоре после окончания срока действия ее мандата она больше не делала никаких заявлений и не принимала никаких решений о ситуации в Европе, — ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности, — сказал Сийярто.

Ранее фон дер Ляйен предложила рассмотреть использование прибыли с замороженных российских активов для приобретения военного снаряжения для Украины. Всего ЕС, США, Канада и Япония заморозили резервы РФ на общую сумму около $300 млрд.

Новый состав ЕК определят после парламентских выборов, которые пройдут в июне. СМИ писали, что фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, но этому воспрепятствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас претендует на то, чтобы по итогам предстоящих выборов сменить Жозепа Борреля в должности главы дипломатии ЕС. Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков допускал, что в этом сыграть на пользу Каллас может русофобская политика прибалтийских стран.